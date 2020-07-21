В Азове произошло смертельное ДТП с участием ВАЗа и иномарки
В Ростовской области погиб пожилой водитель в аварии с участием иномарки и ВАЗа. ДТП случилась в Азове на Кооперативной улице днем 24 июля.
По предварительным данным, 80-летний водитель отечественного авто выезжая на дорогу, не уступил проезд «Фольксвагену Джетта», из-за чего машины столкнулись.
- В результате аварии погиб пожилой мужчина за рулем «ВАЗ-21093», - рассказал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. – 32-летнего водителя иномарки госпитализировали с многочисленными травмами.
Обстоятельства и подробности смертельного ДТП выясняются правоохранителями.