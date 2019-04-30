Два человека пострадали при ДТП в Ростовской области



В Азове Ростовской области двое пострадали в результате аварии. Инцидент случился на Кооперативной улице около 13 часов 1 мая.



За рулём «Рено Логана» ехал 67-летний мужчина. Он стал поворачиваться налево, когда навстречу ему ехал 31-летний водитель на мотоцикле «Кавасаки». Владелец легковушки не уступил дорогу «железному коню», в результате чего транспортные средства столкнулись.



- Травмы получили водитель и 26-летняя пассажирка «Кавасаки», - отметили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».



Сотрудники скорой помощи доставили их в больницу.