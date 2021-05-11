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Три человека пострадали в ДТП с участием «Митсубиси» в Батайске

Три человека пострадали в ДТП с участием «Митсубиси» в Батайске
В Батайске три человека пострадали в ДТП с участием иномарки и ВАЗа. Происшествие случилось вечером 12 мая на пересечении улиц 50 лет Октября и Калинина, сообщает battime.ru.

По предварительным данным, на пересечении улицы 50 лет Октября и Калинина водитель «ВАЗ-2115» не уступил дорогу «Митсубиси Каризма», за рулем которой был 35-летний мужчина. В результате от силы удара отечественное авто отлетело на несколько метров и врезалось в забор жилого дома.

Травмы получили водитель и 35-летний пассажир иномарки, а также пассажир ВАЗа. Вероятной причиной аварии стал неработающий светофор, из-за которого водители не смогли определить, кто должен уступить дорогу.

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