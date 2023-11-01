Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Два человека пострадали в ДТП по дороге из Воронежа в Ростов

Два человека пострадали в ДТП по дороге из Воронежа в Ростов
В ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали два человека. Авария случилась 31 октября в Воронежской области.

В первой половине дня водитель грузовика марки «Донгфенг» двигался по М-4 в сторону Ростова. Недалеко от города Богучар автомобилист потерял управление. На полном ходу, не успев затормозить, он врезался во внедорожник «Гранд Чероки». После столкновения тот загорелся. К прибытию пожарных автомобиль полностью сгорел.

Как сообщает ГУ МВД по Воронежской области, пострадавших 36-летнюю женщину - водителя внедорожника и 42-летнего водителя грузовика с различными травмами доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.