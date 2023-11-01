Два человека пострадали в ДТП по дороге из Воронежа в Ростов

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области

В ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали два человека. Авария случилась 31 октября в Воронежской области.В первой половине дня водитель грузовика марки «Донгфенг» двигался по М-4 в сторону Ростова. Недалеко от города Богучар автомобилист потерял управление. На полном ходу, не успев затормозить, он врезался во внедорожник «Гранд Чероки». После столкновения тот загорелся. К прибытию пожарных автомобиль полностью сгорел.Как сообщает ГУ МВД по Воронежской области, пострадавших 36-летнюю женщину - водителя внедорожника и 42-летнего водителя грузовика с различными травмами доставили в больницу.