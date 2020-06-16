Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

«ГАЗель» врезалась в микроавтобус на трассе М-4 «Дон»: пострадали три человека

«ГАЗель» врезалась в микроавтобус на трассе М-4 «Дон»: пострадали три человека
В Ростовской области в результате ДТП на трассе пострадали три человека. Авария произошла в Бобровском районе Воронежской области вечером 17 июня.

По предварительной информации, водитель «ГАЗели» из Ставропольского края двигался со стороны Ростова в направлении Москвы. Мужчина нарушил расположение машины на дороге и врезался в стоящий на обочине микроавтобус.
- В результате происшествия пострадали 33-летний, 43-летний и 57-летний пассажиры микроавтобуса, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Пострадавших с травмами доставили в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.