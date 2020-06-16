«ГАЗель» врезалась в микроавтобус на трассе М-4 «Дон»: пострадали три человека
В Ростовской области в результате ДТП на трассе пострадали три человека. Авария произошла в Бобровском районе Воронежской области вечером 17 июня.
По предварительной информации, водитель «ГАЗели» из Ставропольского края двигался со стороны Ростова в направлении Москвы. Мужчина нарушил расположение машины на дороге и врезался в стоящий на обочине микроавтобус.
- В результате происшествия пострадали 33-летний, 43-летний и 57-летний пассажиры микроавтобуса, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Пострадавших с травмами доставили в больницу.