Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе М-4 «Дон» два человека пострадали в массовом ДТП

На трассе М-4 «Дон» два человека пострадали в массовом ДТП
В Воронежской области два человека пострадали в массовом ДТП. Авария случилась 2 августа под селом Верхний Мамон.

Предварительно водитель за рулем грузовика «Скания» ехал неподалеку от Угольного леса. В какой-то момент он отвлекся и врезался в стоящий «МАН». Удар был настолько сильным, что машины отлетели в две многотонные машины такой же марки и «Шкоду Октавию». Из-за аварии на федеральной дороге образовалась пробка.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в результате аварии травмы получили 57-летняя пассажирка «Шкоды» и 37-летний водитель «Скании». Их экстренно доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.