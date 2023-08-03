На трассе М-4 «Дон» два человека пострадали в массовом ДТП

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронежской области два человека пострадали в массовом ДТП. Авария случилась 2 августа под селом Верхний Мамон.Предварительно водитель за рулем грузовика «Скания» ехал неподалеку от Угольного леса. В какой-то момент он отвлекся и врезался в стоящий «МАН». Удар был настолько сильным, что машины отлетели в две многотонные машины такой же марки и «Шкоду Октавию». Из-за аварии на федеральной дороге образовалась пробка.В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в результате аварии травмы получили 57-летняя пассажирка «Шкоды» и 37-летний водитель «Скании». Их экстренно доставили в больницу.