На трассе М-4 «Дон» два человека пострадали в массовом ДТП
В Воронежской области два человека пострадали в массовом ДТП. Авария случилась 2 августа под селом Верхний Мамон.
Предварительно водитель за рулем грузовика «Скания» ехал неподалеку от Угольного леса. В какой-то момент он отвлекся и врезался в стоящий «МАН». Удар был настолько сильным, что машины отлетели в две многотонные машины такой же марки и «Шкоду Октавию». Из-за аварии на федеральной дороге образовалась пробка.
В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в результате аварии травмы получили 57-летняя пассажирка «Шкоды» и 37-летний водитель «Скании». Их экстренно доставили в больницу.