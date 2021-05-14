Два человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области два человека погибли в страшном ДТП. Авария произошла днем 16 мая в Октябрьском районе.По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель авто «Чери Амулет» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 1 024-го километра не справился с управлением и врезался в попутную «Ладу Калину». От сильного удара иномарку отбросило на встречную полосу, по которой ехал грузовик «Рено Премиум». Обе машины получили множество механических повреждений. Однако «Амулету» досталось больше. Машина практически превратилась в груду металлолома.- В результате ДТП погибли водитель и пассажир машины «Чери Амулет», - прокомментировали в ведомстве.