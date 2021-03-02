В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека

В Ростовской области две легковушки попали в смертельное ДТП. Авария произошла около 8 часов 4 марта.По предварительной информации, водитель «Опеля Астра» ехал по автодороге Шахты - Раздорская. В районе хутора Ягодинка Октябрьского сельского поселения он пошел на обгон. Мужчина выехал на встречную полосу там, где это было запрещено. В это время на него мчалась «Лада Калина».Машины на скорости столкнулись «лоб в лоб» так сильно, что лобовые стекла и некоторые части корпуса практически разлетелись. Больше всего досталось иномарке - вся передняя часть машины оказалась разбита всмятку. Автомобиль вряд ли удастся восстановить.- В результате аварии погибли оба водителя и пассажир отечественного авто, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.