В Ростовской области два человека погибли в ДТП с участием шести автомобилей

В Ростовской области в ДТП с участием шести автомобилей погибли два человека. Трагедия произошла около 8 часов 15 января в Морозовском районе.По предварительной информации, водитель автомобиля «Хонда» ехал по заснеженной трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. В районе 200-го километра он начал обгонять попутную «ГАЗель». Автомобилист выехал на встречную полосу, по которой ехал грузовик «Сканиа». От столкновения легковушку по инерции отбросило на «ГАЗель», после чего произошло столкновение с машинами «Тойота», «Мерседес Акрос» и «Фольксваген Тайпер». От многочисленных ударов «Хонда» превратилась в груду металлолома. Другие машины, ставшие участниками аварии, также получили серьезные механические повреждения.- В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Хонда», - сообщили в ГИБДД по Ростовской области. - Водители «ГАЗели» и «Тойоты» с травмами доставлены в больницу.