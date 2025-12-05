Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

ДПС в Ростовской области перейдет на усиленный режим работы в субботу и воскресенье

ДПС в Ростовской области перейдет на усиленный режим работы в субботу и воскресенье


На этих выходных инспекторы ДПС Ростовской области будут работать в усиленном режиме. Меры связаны с ростом числа машин и общей активностью на дорогах в субботу и воскресенье.

Как пояснили в ГИБДД, правоохранители сосредоточатся на трех типах дорог: важнейших трассах области, загруженных городских артериях и участках около парков, скверов и других зон отдыха. Рейды продлятся все два дня, включая дневные и ночные часы.

— Главная задача — пресечь управление автомобилем в нетрезвом виде, — подчеркнули в ведомстве.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.