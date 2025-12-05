ДПС в Ростовской области перейдет на усиленный режим работы в субботу и воскресенье
На этих выходных инспекторы ДПС Ростовской области будут работать в усиленном режиме. Меры связаны с ростом числа машин и общей активностью на дорогах в субботу и воскресенье.
Как пояснили в ГИБДД, правоохранители сосредоточатся на трех типах дорог: важнейших трассах области, загруженных городских артериях и участках около парков, скверов и других зон отдыха. Рейды продлятся все два дня, включая дневные и ночные часы.
— Главная задача — пресечь управление автомобилем в нетрезвом виде, — подчеркнули в ведомстве.