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В Ростове усилится работа городских служб в дни празднования Крещения

В Ростове усилится работа городских служб в дни празднования Крещения

В Ростове с 18 по 19 января, в дни празднования Крещения усилится работа городских служб. Об этом сообщили в администрации города.

В период проведения праздника будет вести работу оперативная рабочая группа, в состав которой будут входить главы районных администраций. Они будут координировать действия всех городских структур, и осуществлять мониторинг обстановки.

Особый режим вводится для оперативного реагирования на нештатные ситуации, такие как массовые нарушения электроснабжения, порывы
водопроводных линий и другие.

В общей сложности усиленный режим готовности охватит несколько тысяч специалистов.

Отметим, что в этом году в Ростове обеспечено и подготовлено восемь купелей для крещенских купаний. Около них будут дежурить спасатели и бригады скорой помощи. В других местах, не оборудованных для этих целей, купаться запрещается.

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