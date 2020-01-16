В Ростове усилится работа городских служб в дни празднования Крещения





В Ростове с 18 по 19 января, в дни празднования Крещения усилится работа городских служб. Об этом сообщили в администрации города.



В период проведения праздника будет вести работу оперативная рабочая группа, в состав которой будут входить главы районных администраций. Они будут координировать действия всех городских структур, и осуществлять мониторинг обстановки.



Особый режим вводится для оперативного реагирования на нештатные ситуации, такие как массовые нарушения электроснабжения, порывы

водопроводных линий и другие.



В общей сложности усиленный режим готовности охватит несколько тысяч специалистов.



Отметим, что в этом году в Ростове обеспечено и подготовлено восемь купелей для крещенских купаний. Около них будут дежурить спасатели и бригады скорой помощи. В других местах, не оборудованных для этих целей, купаться запрещается.