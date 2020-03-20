В Ростове-на-Дону без вести пропала девочка-подросток



Пропавшую без вести девочку разыскивают в Ростове-на-Дону. Уже несколько дней родители и волонтёры не могут найти 15-летнюю Дарью Буткову.



О местонахождении подростка нет информации с 21 марта. В тот день она вышла из своего дома на улице Красноармейской и обратно не вернулась. На звонки и сообщения Даша не отвечает. Родители девочки написали заявление в полицию, а также обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «Дон».



Рост пропавшей — около 173 сантиметров, телосложение нормальное. У неё карие глаза и каштановые волосы. Когда её видели в последний раз, она была одета в чёрные штаны и серую куртку, на ногах — чёрные кроссовки. Из особых примет: угревая сыпь на лице.



Члены семьи предполагают, что она может находиться в парке имени Максима Горького или в сквере на улице Пушкинской.



Любые данные о местонахождении Дарьи Бутковой просят сообщить по номерам: 8-951-500-96-13 или 112.