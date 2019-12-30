Пропавшую 15-летнюю девочку разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области пропала без вести девочка-подросток. Розу Шемееву разыскивают с 3 января. Она проживает в посёлке Шолоховском Белокалитвинского района. Примерно в 21 час она вышла из дома на улице 40 лет Октября. С тех пор родственники не могут с ней связаться.



У Розы среднее телосложение, рост – около 160-165 сантиметров. У неё рыжие волосы, карие глаза и крупный прямой нос.



Девочка была одета в чёрные штаны, белую толстовку с рисунком в виде цветов и бабочек, чёрную куртку, на ногах – сапоги такого же цвета.



Любую информацию о местонахождении подростка просят сообщать по номерам: 2-53-90, 69-318 или 02.