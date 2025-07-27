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Девять беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 27 июля

Девять беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 27 июля
Девять беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 27 июля. Информацию об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего над страной сбили 99 дронов. В Каменском районе в результате атаки повреждены дома и автомобили. К счастью, пострадавших нет.
Фото: Ростов ру
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