Семья из Санкт-Петербурга разбилась в ДТП по пути из Ростовской области на море

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В Ростовской области в Тацинском районе 21 августа произошла трагическая авария, в результате которой погибли двое детей. Мать везла их на отдых к морю.Как сообщает Donday, семья проживала в Санкт-Петербурге. После развода 38-летняя Алена Б. самостоятельно воспитывала 12-летнего сына и 10-летнюю дочь. В августе они отправились на отдых в Краснодарский край. Дорога из Санкт-Петербурга до Черного моря была длинной. Алена решила заехать на малую родину, в Оренбургскую область, чтобы навестить родных. После визита семья продолжила путь к морю.На территории Ростовской области водитель почувствовала усталость. В районе Углегорского, потеряв контроль над автомобилем, она съехала с дороги и врезалась в дерево. Возможно, Алена уснула за рулем. К сожалению, дети, находившиеся в автомобиле, получили травмы, несовместимые с жизнью. Сама женщина серьезно не пострадала.По информации прокуратуры Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Дело находится под контролем.