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На Дону вынесли приговор женщине, у которой погибли дети

На Дону вынесли приговор женщине, у которой погибли дети
Таганрогский городской суд вынес приговор матери, у которой насмерть разбились дети. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Трагедия случилась в доме № 2Б на улице Маршала Жукова в Таганроге 17 августа 2020 года. Из окна квартиры на шестом этаже многоэтажки выпали два ребенка. Двухлетний мальчик погиб на месте, а его трехлетний брат скончался в горбольнице.

В отношении убитой горем матери завели уголовное дело, а спустя полгода озвучили приговор. Таганрогский городской суд назначил женщине наказание в виде условного срока на полгода и восьми месяцев испытательного. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

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