Число пострадавших в ДТП с автобусами на Стачки увеличилось до восьми
Число пострадавших в аварии двух пассажирских автобусов в Ростове увеличилось до восьми. ДТП случилось утром 22 июля на проспекте Стачки, 101.
Как сообщал Rostov.ru, водитель мини-автобуса № 85А ехал в сторону центра города. На пересечении проспекта Стачки с улицей Коминтерна он врезался в попутный автобус № 40. На место прибыли спасатели. Изначально специалисты ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о пяти пострадавших. Однако позже стало известно еще о трех.
Не исключено, что причиной аварии стали очередные гонки водителей автобусов. Ростовчане нередко жаловались на лихачей, а многочисленные ДТП общественного транспорта подтверждают слова горожан.