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Число пострадавших в ДТП с автобусами на Стачки увеличилось до восьми

Число пострадавших в ДТП с автобусами на Стачки увеличилось до восьми
Число пострадавших в аварии двух пассажирских автобусов в Ростове увеличилось до восьми. ДТП случилось утром 22 июля на проспекте Стачки, 101.

Как сообщал Rostov.ru, водитель мини-автобуса № 85А ехал в сторону центра города. На пересечении проспекта Стачки с улицей Коминтерна он врезался в попутный автобус № 40. На место прибыли спасатели. Изначально специалисты ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о пяти пострадавших. Однако позже стало известно еще о трех.

Не исключено, что причиной аварии стали очередные гонки водителей автобусов. Ростовчане нередко жаловались на лихачей, а многочисленные ДТП общественного транспорта подтверждают слова горожан.

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