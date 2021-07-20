В Ростове на Стачки столкнулись два пассажирских автобуса: пятеро пострадали

В Ростове произошла авария с двумя пассажирскими автобусами. ДТП случилось около 10 часов 22 июля на пересечении проспекта Стачки и улицы Коминтерна.Общественный транспорт двигался по проспекту Стачки. В районе дома № 101 водитель врезался в попутный автобус. Очевидцы вызвали на место спасателей.- По предварительной информации, в аварии пострадали пять человек, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Ростовчане неоднократно жаловались на лихачей-шоферов. По их словам, водители автобусов неаккуратно водят, пытаясь обогнать конкурентные маршруты и обслужить больше пассажиров. Жители столицы отмечали, что о самих людях шоферы не думают. Это подтверждают многочисленные случаи ДТП, участниками которых регулярно становятся автобусы.