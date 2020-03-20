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Стало известно о состоянии пострадавших при столкновении автобусов в Ростове

Стало известно о состоянии пострадавших при столкновении автобусов в Ростове
Стало известно, в каком состоянии находятся люди, пострадавшие при ДТП в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось на проспекте Стачки 23 марта около 17:30.

На пересечении с переулком Виражным водитель маршрутки № 85а врезался сзади в автобус № 71. Авария спровоцировала серьёзную пробку.

В результате ДТП в больницы обратились 13 человек. Один из них пострадал, остальные получили лёгкие травмы и после оказания необходимой помощи были отправлены по домам.

Как рассказали в городском Управлении по делам ГО и ЧС, на месте работали две поисково-спасательные группы. Они сообщили, что никого из пассажиров не зажало в салоне, розлива топлива по дороге не было.

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