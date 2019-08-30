Бывшему начальнику межмуниципального отдела МВД России «Каменский» вынесли приговор
Виталий Кондрачук и начальник ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков.
Каменский районный суд Ростовской области вынес приговор бывшему начальнику межмуниципального отдела МВД России «Каменский». Виталий Кондрачук обвинялся по статье ««Получение взятки должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации за незаконные действия».
По информации пресс-службы суда, полковник получил три года условно и штраф в размере 321 тысяча рублей.
Стоит отметить, что на должность начальника Кондрачук был назначен в 2017 году.