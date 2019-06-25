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Больше двух недель в Ростовской области разыскивают пропавшую без вести пенсионерку

Больше двух недель в Ростовской области разыскивают пропавшую без вести пенсионерку
В Ростовской области пропала без вести 79-летняя пенсионерка. Уже больше двух недель родственники разыскивают Валентину Беспёрстову. Она пропала 11 июня в Морозовске. Женщина вышла из своего дома в районе Магазина № 26 и обратно не вернулась.

Семья Валентины разослала ориентировку в Сети, а также обратилась на помощью в полицию. Рост пропавшей около 160 сантиметров. У неё седые короткие волосы, светлые глаза. В день пропажи они была одета в коричневое платье и цветные шлёпки, на голове — белая косынка.

Дочь Беспёрстовой говорит, что даже не предполагает, куда женщина могла пойти. В ГУ МВД Ростовской области подтвердили информацию об исчезновении пенсионерки, сообщив, что при себе у неё не было никаких документов.

Если вы знаете, где может находиться Валентина Беспёрстова, сообщите по телефонам 8-909-408-34-41 или 8-905-508-25-19.

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