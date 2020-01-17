В Ростовской области больше двух лет ищут пропавшую без вести пенсионерку



Больше двух лет в Ростовской области разыскивают пропавшую без вести пенсионерку. Нина Слепченко пропала в Усть-Донецком районе в августе 2017 года. Женщина вышла из дома, и до сих пор никто не знает, где она находится.



Сейчас Нине Ивановне - 70 лет. Её рост - 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, серые глаза и седые короткие волосы. В день исчезновения пенсионерка была одета в вязаную белую кофту и коричневую юбку ниже колен, на ногах — чёрные туфли.



Всех, кто знает, где находится Нина Слепченко, просят сообщить по телефонам: 8-999-471-61-70, 8 (863) 519-11-48, 8 (863) 519-10-51 или 02.