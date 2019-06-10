На Дону пропала без вести 73-летняя пенсионерка



В Ростовской области разыскивается 73-летняя женщина. Пенсионерка пропала 9 июня.



Об исчезновении Аллы Николаевны Субботиной сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». По информации поисковиков, пенсионерка могла уехать из Ростова в Азов. Это всё, что на данный момент известно о женщине.



Волонтеры распространили фотографию и приметы пропавшей. Её рост примерно 162 сантиметра. У неё худощавое телосложение, седые кучерявые волосы до плеч, светлые глаза. В день пропажи пожилая дончанка была одета в блузку и светлые брюки. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.



Всех, кто видел Аллу Николаевну Субботину или знает, где она может находиться, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-54 или 02.