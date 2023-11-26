Фото: ФК "Ростов"

На матче ФК «Ростов» – «Пари НН» болельщикам раздадут бесплатно открытки для мам. Спортивная встреча двух команд состоялась в День матери, 26 ноября.В честь этого праздника болельщики футбольных команд получат открытку с логотипом «желто-синих» и смогут подписать ее для своих любимых мам.Кроме того, сегодняшний мачт игроки ФК «Ростов» проведут в специальных футболках. На груди у каждого футболиста будет изображено сердце с вписанным в нем именем мамы. Об этом сообщил ФК «Ростов» в социальной сети.