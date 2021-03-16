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Без вести пропавшего 27-летнего парня разыскивают в Ростовской области

Без вести пропавшего 27-летнего парня разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 27-летнего парня. Местонахождение Павла Сущица неизвестно уже больше месяца.

7 февраля молодой человек ехал из поселка Тюльган Оренбургской области в Белую Калитву. Но домой так и не добрался. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и за помощью к волонтерам.

Судя по ориентировке, пропавший нормального телосложения, рост – 176 сантиметров, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Если вам что-либо известно о местонахождении Павла Сущица, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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