Беспилотную опасность объявили ночью 13 марта в Ростовской области

Ночью 13 марта на всей территории Ростовской области введен режим опасности применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сообщение об этом, распространенное Региональной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), было доставлено жителям региона около 22:33.

В связи с объявленной угрозой, население Ростовской области настоятельно просят принять необходимые меры предосторожности. Рекомендации, полученные от РСЧС, включают в себя:

- Немедленно покинуть открытые участки улиц. Жителям следует зайти в помещения, здания или укрытия.

- Держаться как можно дальше от окон. Стекло может представлять опасность при возможном воздействии обломков или ударной волны.

- Находиться в безопасных местах внутри помещений. Следует выбирать места, расположенные в глубине зданий, подальше от наружных стен и окон.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать всем указаниям экстренных служб.
Фото: Donday
