Беспилотную опасность объявили ночью 13 марта в Ростовской области

Фото: Donday

Ночью 13 марта на всей территории Ростовской области введен режим опасности применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сообщение об этом, распространенное Региональной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), было доставлено жителям региона около 22:33.В связи с объявленной угрозой, население Ростовской области настоятельно просят принять необходимые меры предосторожности. Рекомендации, полученные от РСЧС, включают в себя:- Немедленно покинуть открытые участки улиц. Жителям следует зайти в помещения, здания или укрытия.- Держаться как можно дальше от окон. Стекло может представлять опасность при возможном воздействии обломков или ударной волны.- Находиться в безопасных местах внутри помещений. Следует выбирать места, расположенные в глубине зданий, подальше от наружных стен и окон.Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать всем указаниям экстренных служб.