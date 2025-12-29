Днем 29 декабря на Дону объявили беспилотную опасность

Фото: РСЧС

Днем 29 декабря в Ростовской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уведомления об этом начали поступать жителям региона около двух часов дня.Населению порекомендовали уйти с улицы, зайти в помещения. В комнате важно держаться подальше от окон. Жителям региона необходимо сохранять бдительность и следовать указаниям оперативных служб.Напомним, минувшей ночью средства ПВО успешно отразили атаки БПЛА над территорией Тарасовского и Миллеровского районов, а также над Ростовом-на-Дону и Донецком.