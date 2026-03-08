В Ростовской области объявили беспилотную опасность ночью 8 марта

Фото: РСЧС

Ночью 8 марта в Ростовской области был объявлен режим беспилотной опасности. Жителей региона призывают к бдительности и соблюдению мер предосторожности.Сигнал об угрозе поступил от регионального управления МЧС (РСЧС) около девяти часов вечера. Населению настоятельно рекомендуется не находиться на открытых участках улиц, укрыться в помещениях и избегать нахождения вблизи окон.Данное предупреждение связано с продолжающимися атаками беспилотных летательных аппаратов. Как стало известно, только за минувшую ночь над территорией Ростовской области были успешно отражены атаки 14 дронов. Дополнительно, в период с вечера 7 марта до вечера 8 марта, над акваторией Азовского моря было нейтрализовано 10 беспилотников.Власти региона продолжают мониторинг ситуации и призывают граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям экстренных служб и сообщать о любых подозрительных объектах.