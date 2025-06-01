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На территории Ростовской области объявили беспилотную опасность

На территории Ростовской области объявили беспилотную опасность

В Ростовской области вечером 1 июня из-за риска атак с использованием дронов были приняты экстренные меры безопасности. Оповещение для жителей региона было разослано системой РСЧС примерно в 22:53.

В распространённом уведомлении сообщалось о введении особого режима, обусловленного угрозой появления беспилотных аппаратов на всей территории Ростовской области. Жителям настоятельно рекомендуют не находиться на открытом воздухе, укрыться в помещениях и соблюдать дистанцию от окон.
Фото: Donday
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