На территории Ростовской области объявили беспилотную опасность
В Ростовской области вечером 1 июня из-за риска атак с использованием дронов были приняты экстренные меры безопасности. Оповещение для жителей региона было разослано системой РСЧС примерно в 22:53.
В распространённом уведомлении сообщалось о введении особого режима, обусловленного угрозой появления беспилотных аппаратов на всей территории Ростовской области. Жителям настоятельно рекомендуют не находиться на открытом воздухе, укрыться в помещениях и соблюдать дистанцию от окон.