Автобус с пассажирами загорелся в Таганроге

Фото и видео: Таганрогское ДПС

В Таганроге автобус № 31 загорелся, когда в нем были пассажиры. Происшествие случилось 19 декабря около 14:30 на перекрестке улиц Дзержинского и Морозова.Как сообщает donday.ru со ссылкой на МКУ Управление защиты от ЧС Таганрога, общественный транспорт вспыхнул прямо на остановке, после того как на него упало огромное дерево.В этот момент в нем находились пассажиры. Людям, по словам очевидцев, пришлось выпрыгивать в окна, чтобы спастись. По данным МЧС, одна из женщин получила травму носа.