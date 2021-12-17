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Автобус с пассажирами загорелся в Таганроге

Автобус с пассажирами загорелся в Таганроге
В Таганроге автобус № 31 загорелся, когда в нем были пассажиры. Происшествие случилось 19 декабря около 14:30 на перекрестке улиц Дзержинского и Морозова.

Как сообщает donday.ru со ссылкой на МКУ Управление защиты от ЧС Таганрога, общественный транспорт вспыхнул прямо на остановке, после того как на него упало огромное дерево.

В этот момент в нем находились пассажиры. Людям, по словам очевидцев, пришлось выпрыгивать в окна, чтобы спастись. По данным МЧС, одна из женщин получила травму носа.

Фото и видео: Таганрогское ДПС
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