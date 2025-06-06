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Автобетоносмеситель марки КамАЗ завалился на бок в Ростовской области

Автобетоносмеситель марки КамАЗ завалился на бок в Ростовской области

В Ростовской области автобетоносмеситель марки КамАЗ завалился на бок. Об этом сообщил глава городской администрации Волгодонска, Юрий Мариненко.


Инцидент произошел вечером, пятого июня, в Волгодонске, недалеко от Лазоревого проспекта, у дома номер 2. Согласно предварительным данным, водитель бетономешалки не справился с управлением во время выполнения поворота. Это привело к тому, что большая машина, перевозившая девять тонн бетонной смеси, перевернулась на бок. В результате инцидента, большегруз повредил дорожное ограждение.

По словам главы администрации, в результате ДТП пострадал пассажир КамАЗа. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу с различными повреждениями.

В связи с произошедшей аварией было временно ограничено движение транспорта в районе Лазоревого проспекта. Проезд по новому мосту в сторону старой части города был затруднен. Тем не менее, к девяти часам вечера последствия аварии были ликвидированы, и движение транспорта было полностью восстановлено.
Фото: соцсети Юрия Мариненко
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