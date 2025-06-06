Автобетоносмеситель марки КамАЗ завалился на бок в Ростовской области

Фото: соцсети Юрия Мариненко

В Ростовской области автобетоносмеситель марки КамАЗ завалился на бок. Об этом сообщил глава городской администрации Волгодонска, Юрий Мариненко.Инцидент произошел вечером, пятого июня, в Волгодонске, недалеко от Лазоревого проспекта, у дома номер 2. Согласно предварительным данным, водитель бетономешалки не справился с управлением во время выполнения поворота. Это привело к тому, что большая машина, перевозившая девять тонн бетонной смеси, перевернулась на бок. В результате инцидента, большегруз повредил дорожное ограждение.По словам главы администрации, в результате ДТП пострадал пассажир КамАЗа. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу с различными повреждениями.В связи с произошедшей аварией было временно ограничено движение транспорта в районе Лазоревого проспекта. Проезд по новому мосту в сторону старой части города был затруднен. Тем не менее, к девяти часам вечера последствия аварии были ликвидированы, и движение транспорта было полностью восстановлено.