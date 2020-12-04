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На трассе под Ростовом перевернулся КамАЗ с песком: водитель большегруза пострадал

На трассе под Ростовом перевернулся КамАЗ с песком: водитель большегруза пострадал
В Ростовской области на трассе перевернулся КамАЗ с песком. Авария случилась ночью 8 декабря на 1 072-м километре автодороги М-4 «Дон».

За рулем большегруза 46-летний водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в барьерное металлическое ограждение, после чего влетела в «Вольво» под управлением 37-летнего мужчины.

От удара большегруз перевернулся, и у него из кузова высыпался на трассу песок. Без пострадавших также не обошлось.

- В аварии травмы получил водитель КамАЗа, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшего доставили в больницу.

Из-за рассыпавшегося по всей трассе песка движение было затруднено до самого утра.

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