На трассе под Ростовом перевернулся КамАЗ с песком: водитель большегруза пострадал

В Ростовской области на трассе перевернулся КамАЗ с песком. Авария случилась ночью 8 декабря на 1 072-м километре автодороги М-4 «Дон».За рулем большегруза 46-летний водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в барьерное металлическое ограждение, после чего влетела в «Вольво» под управлением 37-летнего мужчины.От удара большегруз перевернулся, и у него из кузова высыпался на трассу песок. Без пострадавших также не обошлось.- В аварии травмы получил водитель КамАЗа, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшего доставили в больницу.Из-за рассыпавшегося по всей трассе песка движение было затруднено до самого утра.