Аварийный жилой дом развалился в центре Таганрога

В центре Таганрога в аварийном жилом доме обрушилась стена. ЧП случилось на улице Чехова, 284 днем 8 февраля, сообщили в администрации города.Дом был частично расселен. Из всех квартир жилыми остались только две. Там до сих пор находятся люди. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.