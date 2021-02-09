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Аварийный жилой дом развалился в центре Таганрога

Аварийный жилой дом развалился в центре Таганрога
В центре Таганрога в аварийном жилом доме обрушилась стена. ЧП случилось на улице Чехова, 284 днем 8 февраля, сообщили в администрации города.

Дом был частично расселен. Из всех квартир жилыми остались только две. Там до сих пор находятся люди. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

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