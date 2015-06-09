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В Ростове на Вавилова провалился асфальт

Сегодня, 00:45 |  ROSTOV.RU
В Ростове на Вавилова провалился асфальт

В Ростове на улице Вавилова на проезжей части появилась огромная яма.

Провал образовался как раз посередине проезжей части и занимает одну треть дороги. Фото с места выложили очевидцы в соцсети.
«На Вавилова снова провалился асфальт. Уже в какой раз?! - Написал возмущенный ростовчанин. - Даже когда починят, буду объезжать это место, думаю не стоит испытывать судьбу».

На снимке видно, что яму уже успели огородить. Автовладельцы отмечают, что это уже второй провал на этом месте за месяц.

В Ростове на Вавилова провалился асфальт

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