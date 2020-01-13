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На улице Руднева в Ростове провалился асфальт

На улице Руднева в Ростове провалился асфальт
В Ростове-на-Дону на проезжей части провалился асфальт. Инцидент произошёл днём 15 января в Пролетарском районе. О происшествии на улице Руднева сообщает Управление по делам ГО и ЧС Ростовской области.

Согласно данным ведомства, образовался провал площадью один квадратный метр. Информацию об этом передали в дорожно-строительное предприятие города. Яму засыпали обломками асфальта и обозначили указателем. К счастью, в неё никто не успел провалиться.

К слову, провал образовался на месте, где недавно коммунальщики положили новое покрытие. Полотно здесь просело и вскоре провалилось.

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