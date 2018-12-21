В Азове нашли надгробие, фрагменты которого использовали вместо кирпича для строительства склепа



Археологи Азовского музея-заповедника обнаружили средневековое надгробие. Интересно, что еще в XIV веке оно было разбито и использовано для строительства стены склепа.



Такой акт вандализма специалисты зафиксировали 25 декабря, исследуя раскоп на улице Ленина. На надгробной стеле с одной стороны изображены свечи, с другой — лампа.



- Рисунки немного стилизованы, - рассказал Андрей Масловский, завотделом археологии АМЗ. - Нижняя часть лампы - поддон - на самом деле была меньше. А в канделябрах были патроны, куда непосредственно вставлялись свечи.

Фрагменты таких эмалированных ламп археологи находят во время раскопок. Металлические канделябры также есть среди экспонатов музея.







Надгробия были найдены на шести городских некрополях. Некоторые из них представляли собой просто столбики, сложенные из кирпичей. Тёсанные каменные стелы были замечены на трёх средневековых кладбищах. Последнее из найденных надгробий сделано из местного светлого ракушечника. Оно является самым ценным из всех.



Удивительно, что всего через несколько десятилетий после установки стелы её разбили и использовали в качестве стройматериала.