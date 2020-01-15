Первое в Азове средневековое надгробие с надписью нашли археологи



Археологи в Ростовской области нашли уникальное надгробие. Сенсационность заключается в том, что это первая подобная находка, на которой сохранилась надпись.



Часть слов удалось расшифровать. Как рассказал кандидат исторических наук Игорь Волков, сначала, как и положено, указано имя: Мухаммед. Следом должно быть отчество или прозвище. Пока невозможно прочесть, что здесь написано. Затем — дата. По нынешнему летоисчислению Мухаммед умер 23 августа 1305 года.



На обратной стороне камня изображена лампа, как это было принято в средневековом Азаке. Завотделом археологии Андрей Масловский рассказал, что мастер немного ошибся в расчётах. Он забыл, что ещё нужно нарисовать верёвки, на которых лампа висит, и оставил для них мало места. На лампе — характерная розетка в виде цветка.



Учёный пояснил, что надписи встречались на золотоордынских надгробиях крайне редко. В основном их украшали цветочным орнаментом.

