В Ростовской области пьяный мужчина заснул с сигаретой и погиб



В Ростовской области в результате пожара погиб 63-летний мужчина. Возгорание произошло в городе Донецке в одной из квартир дома по улице Цветкова. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около двух часов ночи 19 октября.



Предположительно, выпивший хозяин заснул с непотушенной сигаретой. Окурок стал тлеть на диване. В результате загорелась обшивка, затем пламя перекинулось на личные вещи. Огонь распространился на площадь четыре квадратных метра.

- Спасатели нашли мёртвого мужчину возле двери, - сообщил источник, - видимо, он пытался выбраться из горящей квартиры.



К тушению привлекались два пожарных расчёта.