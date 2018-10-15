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В Ростовской области пьяный мужчина заснул с сигаретой и погиб

В Ростовской области пьяный мужчина заснул с сигаретой и погиб
В Ростовской области в результате пожара погиб 63-летний мужчина. Возгорание произошло в городе Донецке в одной из квартир дома по улице Цветкова. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около двух часов ночи 19 октября.

Предположительно, выпивший хозяин заснул с непотушенной сигаретой. Окурок стал тлеть на диване. В результате загорелась обшивка, затем пламя перекинулось на личные вещи. Огонь распространился на площадь четыре квадратных метра.
- Спасатели нашли мёртвого мужчину возле двери, - сообщил источник, - видимо, он пытался выбраться из горящей квартиры.

К тушению привлекались два пожарных расчёта.

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