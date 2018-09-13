Авторизация

Регистрация


  • USD 68.28
  • EUR 79.95
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На морском терминале порта Азов в Ростовской области случилось возгорание

На морском терминале порта Азов в Ростовской области случилось возгорание
В Ростовской области на одном из морских терминалов порта Азов произошло возгорание. Пожар начался около 17 часов 14 сентября. Об этом сообщает DonDay Азов.

По словам очевидцев, рядом с терминалом валят густые клубы дыма. В службе «112» по Ростовской области корреспонденту заявили, что информация о возгорании является секретной.

Удалось ли потушить пожар, пока не известно. Горожане рассказывают, что запах гари ощущается до сих пор.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.