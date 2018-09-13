На морском терминале порта Азов в Ростовской области случилось возгорание



В Ростовской области на одном из морских терминалов порта Азов произошло возгорание. Пожар начался около 17 часов 14 сентября. Об этом сообщает DonDay Азов.



По словам очевидцев, рядом с терминалом валят густые клубы дыма. В службе «112» по Ростовской области корреспонденту заявили, что информация о возгорании является секретной.



Удалось ли потушить пожар, пока не известно. Горожане рассказывают, что запах гари ощущается до сих пор.