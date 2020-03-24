Под Ростовом потушили крупное возгорание камыша



Крупное возгорание камыша ликвидировали спасатели под Ростовом. Горение сухой растительности происходило вдоль трассы Батайск – Азов на территории Азовского района.



Очаг возгорания находился недалеко от посёлка Усть-Койсуг рядом с садоводческим товариществом «Ягодка». Пожар начался около 16 часов 26 марта. Ветер способствовал быстрому распространению пламени. К началу шестого вечера огонь охватил площадь 500 квадратных метров.



В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что на месте происшествия работали шесть единиц техники и 16 спасателей. Полностью потушить пожар им удалось к 18:20.







Последствия пожара недалеко от Ростова почувствовали на себе и жители донской столицы. В течение всего дня ростовчане жаловались на смог и запах гари.



Добавим, что это уже второй крупный ландшафтный пожар вблизи Ростова за сутки. 25 марта возгорание камыша произошло в Аксайском районе в посёлке Большой Лог.