В Ростовской области произошло возгорание на складе



В Ростовской области произошло возгорание на складе предприятия. Пожар начался в поселке Целина на улице Степная 8 апреля около 16 часов, сообщает DonDay.



По данным издания, загорелся склад предприятия «Агро-Дон», которое производит подушки и одеяла. Очень быстро огонь перекинулся на офис, который находился поблизости. На место приехали четыре пожарные машины.



Отмечается, что общая площадь складов и офиса – около двух тысяч квадратных метров. При этом огонь охватил практически всю эту территорию.



По словам очевидцев, к возгоранию могло привести короткое замыкание. Свидетели происшествия также рассказывают, что пожар ликвидировали несколько часов. В результате возгорания никто не пострадал.