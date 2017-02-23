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Бетонный забор рухнул из-за ветра и придавил иномарку в Ростове

Бетонный забор рухнул из-за ветра и придавил иномарку в Ростове

Бетонный забор рухнул из-за сильного ветра и придавил иномарку в Ростове-на-Дону. Вечером 23 февраля владелец «Хендая» припарковал автомобиль возле забора на улице Мыльникова, в микрорайоне Болгарстрой . Но хозяин и предположить не мог, что из-за сильного ветра и дождя бетонная плита рухнет прямо на его машину.

Крыша иномарки была сильно повреждена. К счастью, рядом с автомобилем и внутри него никого не было.

Придавленную бетонным забором машину все еще не вытащили. Фотографии в редакцию Rostov.ru прислал очевидец Герман Б.

Бетонный забор рухнул из-за ветра и придавил иномарку в Ростове

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