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В Таганроге бетонный козырёк подъезда рухнул на машину

В Таганроге бетонный козырёк подъезда рухнул на машину
Бетонный козырёк рухнул на припаркованную иномарку в Таганроге. ЧП произошло 4 февраля на улице Циолковского.

Автомобиль «Лада» стоял рядом с подъездом дома № 32. К счастью, в момент обрушения в салоне никого не было. Основной удар пришёлся на правую дверь легковушки. В результате она оказалась сильно помята, а лобовое стекло разбито.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в Управлении ГО и ЧС Таганрога.

Судя по фотографиям, предоставленным спасателями, опоры козырька не выдержали веса крыши и просто «легли» на землю. Причиной, судя по всему, стало разрушившееся бетонное основание, в которое были вмонтированы опоры.

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