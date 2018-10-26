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47-летнюю женщину разыскивают в Ростовской области

47-летнюю женщину разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области несколько месяцев разыскивают 47-летнюю женщину. Елена Поддубная пропала из поселка Вороново в конце сентября.

Женщина уехала на заработки в хутор Пустошкино Багаевского района. Однако через какое-то время Елена перестала выходить на связь. Обеспокоенные родные обратились с заявлением в полицию.

Правоохранители уже несколько месяцев безрезультатно прочесывают окрестности и ближайшие районы.

На вид ей 47-50 лет, плотного телосложения, волосы каштановые, глаза карие.

Если вам что-либо известно о местонахождении Елены, просьба обратиться по номеру полиции 02.

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