Фото: РостовРу

Ростовчанам напомнили о правилах и традициях первого дня Великого поста. Этот день полон строгих и символических обычаев, направленных на очищение тела и души. В 2026 году Великий пост начнётся 23 февраля и продлится до дня перед Пасхой, то есть семь недель.Первый день поста — самый строгий. До вечера нельзя есть, а в некоторых случаях разрешается пить воду, есть хлеб и овощи без масла. Мясо, молоко, яйца и рыба — под строгим запретом. Смысл этого дня — «перезагрузка» перед долгим периодом поста.В этот день принято устраивать генеральную уборку: мыть полы, окна, печь, выбрасывать ненужные вещи и стирать одежду. Чистый дом символизирует чистоту души.Первый день поста продолжает традиции Прощёного воскресенья. Люди стараются избегать ссор, мириться с обидчиками, отказываются от развлечений и посещают церковь. В храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, один из самых сильных текстов о покаянии, который будут читать частями в первые четыре дня поста.В этот период не принято устраивать свадьбы и большие праздники. Люди говорят тише и меньше, чтобы сосредоточиться на духовном.Народные приметы:- Как проведешь Чистый понедельник, так пройдет весь пост.- Лень в этот день может привести к грехам.- Начало нового полезного дела — хороший знак.