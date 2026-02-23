Фото: РостовРу

Жительницу Волгодонска осудили за нападение с ножом на сожителя. Ее признали виновной по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.Следствие установило, что в октябре 2025 года во время распития алкоголя мужчина сделал замечание детям женщины и ударил одного из них. Конфликт перерос в драку. Когда он схватил ее за шею, женщина взяла нож со стола и нанесла несколько ударов.Раненого госпитализировали и прооперировали. Он выжил и заявил, что не имеет претензий.Суд назначил обвиняемой наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.