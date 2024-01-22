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Женский ФК «Ростов» подписал контракт с Анной Павловой

Женский ФК «Ростов» подписал контракт с Анной Павловой
Женский ФК «Ростов» подписал контракт с Анной Павловой. Об этом сообщили 22 января в социальных сетях донской команды.

18-летняя полузащитница в сезоне-2023/2024 играла за «Ростов» в молодежной команде. Свою профессиональную карьеру Анна начала в апреле прошлого года. За это время она провела 19 игр и забила 4 гола. Кроме того, футболистка участвовала в матчах основного состава.

Анна Павлова дебютировала в Суперлиге в прошлом сезоне. В ЖФК «Ростов» заметили успехи девушки на поле. Теперь полузащитница будет играть за основную команду.
Фото: социальные сети ЖФК «Ростов»
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