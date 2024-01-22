Фото: социальные сети ЖФК «Ростов»

Женский ФК «Ростов» подписал контракт с Анной Павловой. Об этом сообщили 22 января в социальных сетях донской команды.18-летняя полузащитница в сезоне-2023/2024 играла за «Ростов» в молодежной команде. Свою профессиональную карьеру Анна начала в апреле прошлого года. За это время она провела 19 игр и забила 4 гола. Кроме того, футболистка участвовала в матчах основного состава.Анна Павлова дебютировала в Суперлиге в прошлом сезоне. В ЖФК «Ростов» заметили успехи девушки на поле. Теперь полузащитница будет играть за основную команду.