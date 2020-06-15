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«Ростов-Дон» подписал контракт со шведской гандболисткой

«Ростов-Дон» подписал контракт со шведской гандболисткой
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» подписал контракт с новым игроком. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе команды. В новом сезоне состав дончанок пополнит линейная сборной Швеции Анна Лагерквист.

Девушка начала свою карьеру в родном городе Лунд. Здесь она до 2017 года выступала за «Луги ХВ», затем перешла в датский «Нюкебинг». Вместе с командой она впервые приняла участие в Лиге чемпионов, а также в 2018 году выиграла кубок страны. В 2020 году её контракт с клубом закончился.

В сборную Швеции её пригласили в 2011 году, в преддверии чемпионата мира. За национальную команду она провела 56 игр, забросив 81 мяч. В 2019-м стала лучшей гандболисткой своей страны.

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