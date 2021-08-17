Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Защитник «Ростова» Томас Рукас проведет этот сезон в ФК «Енисей»

Защитник «Ростова» Томас Рукас проведет этот сезон в ФК «Енисей»
Молодой защитник Томас Рукас возвращается из «Ростова» в «Енисей». Текущий сезон футболист проведет в другой команде, сообщает официальное сообщество «желто-синих».

Спортивную карьеру Рукас начал в 2013 году. За эти годы игрок выступал за «Сибирь-2», академию «Локомотива», испанскую «Хетафе Б» и португальский «Спортинг Б». Игрока в Европе не заметили, поэтому ему пришлось вернуться в Россию. Позже он выступал за «Зенит-2», а потом перешел в ряды «Енисея».

Зимой 2021 года ФК «Ростов» заинтересовался игроком и взял его на сборы. Позже с Рукасом был подписан контракт. Но спустя полгода игрок снова вернулся в красноярскую команду с правом выкупа.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.