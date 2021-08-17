Защитник «Ростова» Томас Рукас проведет этот сезон в ФК «Енисей»

Молодой защитник Томас Рукас возвращается из «Ростова» в «Енисей». Текущий сезон футболист проведет в другой команде, сообщает официальное сообщество «желто-синих».Спортивную карьеру Рукас начал в 2013 году. За эти годы игрок выступал за «Сибирь-2», академию «Локомотива», испанскую «Хетафе Б» и португальский «Спортинг Б». Игрока в Европе не заметили, поэтому ему пришлось вернуться в Россию. Позже он выступал за «Зенит-2», а потом перешел в ряды «Енисея».Зимой 2021 года ФК «Ростов» заинтересовался игроком и взял его на сборы. Позже с Рукасом был подписан контракт. Но спустя полгода игрок снова вернулся в красноярскую команду с правом выкупа.