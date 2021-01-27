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Воспитанник «Локомотива» стал игроком ФК «Ростов»

Воспитанник «Локомотива» стал игроком ФК «Ростов»
На фото слева направо: Александр Мухин, Томас Рукас.

Игрок московского молодежного «Локомотива» перешел в ФК «Ростов». О контракте с Александром Мухиным «желто-синие» рассказали 29 января. Срок соглашения с 18-летним футболистом пока не известен.

Александр Мухин - воспитанник академии «Локомотива». Он играл за московскую команду в молодежном чемпионате, в юношеской футбольной лиге и юношеской лиге УЕФА. В сезоне 2020-2021 годов защитник участвовал в девяти матчах и забил один гол.

Также ФК «Ростов» достиг соглашения о переходе игрока красноярского «Енисея». Основной центральный защитник Томас Рукас - литовско-русский футболист. 24-летний игрок выходил на поле в составе новосибирской, московской, португальской и петербургской команд.

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